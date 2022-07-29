Украина объявила журналистов РИА Новости и Sputnik в международный розыск

Служба безопасности Украины объявила российских журналистов Тимофея Сергейцева и Армена Гаспаряна в международный розыск.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко 29 июля сообщил, что Следователи силового ведомства собрали полную доказательную базу для привлечения к уголовной ответственности Тимофея Сергейцева и Армена Гаспаряна.

Сергейцев является внештатным корреспондентом РИА Новостей, автором антиукраинских публикаций, а также политтехнологом.

Гаспарян является журналистом Sputnik, он написал книгу «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков».

По словам Дехтяренко, эти люди теперь не могут въехать в цивилизованные страны планеты.

Они обвиняются в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса Украины.