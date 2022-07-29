Украина объявила журналистов РИА Новости и Sputnik в международный розыск
Служба безопасности Украины объявила российских журналистов Тимофея Сергейцева и Армена Гаспаряна в международный розыск.
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко 29 июля сообщил, что Следователи силового ведомства собрали полную доказательную базу для привлечения к уголовной ответственности Тимофея Сергейцева и Армена Гаспаряна.
Сергейцев является внештатным корреспондентом РИА Новостей, автором антиукраинских публикаций, а также политтехнологом.
Гаспарян является журналистом Sputnik, он написал книгу «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков».
По словам Дехтяренко, эти люди теперь не могут въехать в цивилизованные страны планеты.
Они обвиняются в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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