Прокуратура Испании готова потребовать для поп-звезды Шакиры 8 лет тюрьмы
Прокуратура Испании заявила, что будет просить суд приговорить колумбийскую поп-звезду Шакиру к восьми годам и двум месяцам тюремного заключения.
Такое наказание может грозить певице, если она будет признана виновной в налоговом мошенничестве.
Шакира Изабель Мебарак Риполл, обвиняется в неуплате испанскому правительству налогов в размере 14,5 млн евро в период с 2012 по 2014 год.
Прокуратура Барселоны заявила, что Шакира проводила более половины каждого года в период с 2012 по 2014 год в Испании и должна была платить налоги в стране.
На этой неделе певица отклонила предложенное прокуратурой соглашение об урегулировании, решив вместо этого предстать перед судом. Дата судебного разбирательства еще не назначена.
Команда Шакиры по связям с общественностью говорит, что певица всегда выполняла свои налоговые обязанности.
В сообщении сказано, что поп-звезда внесла сумму, которую она, как утверждается, должна, включая 3 миллиона евро в виде процентов.
Шакира недавно разорвала 11-летние отношения со звездой ФК «Барселона» Жераром Пике, от которого у нее двое детей. Семья жила в Барселоне.
Опубликовано: Светлана Репина
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