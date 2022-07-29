Прокуратура Испании готова потребовать для поп-звезды Шакиры 8 лет тюрьмы

Прокуратура Испании заявила, что будет просить суд приговорить колумбийскую поп-звезду Шакиру к восьми годам и двум месяцам тюремного заключения.

Такое наказание может грозить певице, если она будет признана виновной в налоговом мошенничестве.

Шакира Изабель Мебарак Риполл, обвиняется в неуплате испанскому правительству налогов в размере 14,5 млн евро в период с 2012 по 2014 год.

Прокуратура Барселоны заявила, что Шакира проводила более половины каждого года в период с 2012 по 2014 год в Испании и должна была платить налоги в стране.

На этой неделе певица отклонила предложенное прокуратурой соглашение об урегулировании, решив вместо этого предстать перед судом. Дата судебного разбирательства еще не назначена.

Команда Шакиры по связям с общественностью говорит, что певица всегда выполняла свои налоговые обязанности.

В сообщении сказано, что поп-звезда внесла сумму, которую она, как утверждается, должна, включая 3 миллиона евро в виде процентов.

Шакира недавно разорвала 11-летние отношения со звездой ФК «Барселона» Жераром Пике, от которого у нее двое детей. Семья жила в Барселоне.