Северная Македония передала Украине танки, подлежащие утилизации
Северная Македония избежала трат на утилизацию старых советских танков Т-72 и отдала их украинской стороне.
Новостной сайт 360 степени 29 июля со ссылкой сообщил, что Министерство обороны Северной Македонии отдало танки Т-72 Украине.
В публикации приводится комментарий представителя оборонного ведомства, который говорит, что танки Т-72 принадлежат к третьему поколению.
Уже через пару лет такие танки были бы неконкурентоспособны и уже бы не подходили по западным требованиям.
В таком случае было бы необходимо тратить деньги на их утилизацию, что было бы дорого.
После этого единственный танковый батальон Северной Македонии оказался расформирован.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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Северная Македония передала Украине танки, подлежащие утилизации
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