Северная Македония передала Украине танки, подлежащие утилизации

Северная Македония избежала трат на утилизацию старых советских танков Т-72 и отдала их украинской стороне.

Новостной сайт 360 степени 29 июля со ссылкой сообщил, что Министерство обороны Северной Македонии отдало танки Т-72 Украине.

В публикации приводится комментарий представителя оборонного ведомства, который говорит, что танки Т-72 принадлежат к третьему поколению.

Уже через пару лет такие танки были бы неконкурентоспособны и уже бы не подходили по западным требованиям.

В таком случае было бы необходимо тратить деньги на их утилизацию, что было бы дорого.

После этого единственный танковый батальон Северной Македонии оказался расформирован.