У Xiaomi возникли неожиданные сложности с проектом по производству электромобилей в Китае
Корпорация Xiaomi сталкивается с трудностями при получении одобрения регулирующих органов для своего проекта по производству электромобилей в Китае.
Xiaomi является одним из более поздних потенциальных участников китайского сектора электромобилей, уже изобилующего конкурентами, в том числе давно зарекомендовавшими себя именами BYD Co. и Nio Inc.
Однако реализация проекта застопорилась из-за трудностей с получением лицензии. Чем больше будет задержка, тем большую фору получат конкуренты.
Производитель смартфонов и электроники ищет новые области роста после первого рекордного снижения продаж в первом квартале.
Xiaomi зарегистрировала свою дочернюю компанию по производству электромобилей в сентябре 2021 года, что позволило компании начать процесс подачи заявок. Начало массового производства было запланирован на 2024 год.
Китай усилил контроль над сектором электромобилей после того, как спешка в отрасли привела к череде громких банкротств.
Новых заявителей на электромобили просят представить ряд документов, подтверждающих их финансовые и технологические возможности, и процесс рассмотрения может занять месяцы.
Компания приобрела землю в юго-восточном пригороде Пекина для сборочного завода и купила стартапы по производству электромобилей для добавления технологий.
Опубликовано: Светлана Репина
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У Xiaomi возникли неожиданные сложности с проектом по производству электромобилей в Китае
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