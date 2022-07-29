У Xiaomi возникли неожиданные сложности с проектом по производству электромобилей в Китае

Корпорация Xiaomi сталкивается с трудностями при получении одобрения регулирующих органов для своего проекта по производству электромобилей в Китае.

Xiaomi является одним из более поздних потенциальных участников китайского сектора электромобилей, уже изобилующего конкурентами, в том числе давно зарекомендовавшими себя именами BYD Co. и Nio Inc.

Однако реализация проекта застопорилась из-за трудностей с получением лицензии. Чем больше будет задержка, тем большую фору получат конкуренты.

Производитель смартфонов и электроники ищет новые области роста после первого рекордного снижения продаж в первом квартале.

Xiaomi зарегистрировала свою дочернюю компанию по производству электромобилей в сентябре 2021 года, что позволило компании начать процесс подачи заявок. Начало массового производства было запланирован на 2024 год.

Китай усилил контроль над сектором электромобилей после того, как спешка в отрасли привела к череде громких банкротств.

Новых заявителей на электромобили просят представить ряд документов, подтверждающих их финансовые и технологические возможности, и процесс рассмотрения может занять месяцы.

Компания приобрела землю в юго-восточном пригороде Пекина для сборочного завода и купила стартапы по производству электромобилей для добавления технологий.