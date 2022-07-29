Китай посоветовал США начать подготовку к войне
Народно-освободительная армия Китая порекомендовал Соединённым Штатам начать подготовку к войне, после визита американского депутата в Тайвань.
В пятницу, 29 июля 2022 года, представители Народно-освободительной армии Китая опубликовали в своём аккаунте Sina Weibo сообщение с текстом «备战!», что в переводе на русский означает «приготовьтесь к войне!».
Примечательно, что данная публикация в аккаунте китайской армии появилась после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелось прибыла с рабочим визитом в Тайвань, который Китай считает своей территорией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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