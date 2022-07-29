Мэр Нью-Йорка заявил о кризисе невиданных масштабов

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс рассказал о проблемах в финансовом секторе города и сильном экономическом кризисе.

Американская газета New York Post 29 июля опубликовала статью со словами руководителя администрации Нью-Йорка Эрика Адамса по поводу финансового кризиса.

Адамс заявил, что Уолл-стрит рушится, а страна оказалась в таком кризисе, что представить тяжело.

В то же время президент США Джо Байден утверждает, что с экономикой страны все хорошо.

В данный момент в США наблюдается рекордная инфляция на уровне 4% в годовом выражении, но и крайне низкая безработица.

Накануне официальный представитель Байдена Карин Жан-Пьер вступила в спор с журналистом по теме экономики.

Журналист упрекал правительство в то, что в США два квартала подряд наблюдается падение ВВП.