Мэр Нью-Йорка заявил о кризисе невиданных масштабов
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс рассказал о проблемах в финансовом секторе города и сильном экономическом кризисе.
Американская газета New York Post 29 июля опубликовала статью со словами руководителя администрации Нью-Йорка Эрика Адамса по поводу финансового кризиса.
Адамс заявил, что Уолл-стрит рушится, а страна оказалась в таком кризисе, что представить тяжело.
В то же время президент США Джо Байден утверждает, что с экономикой страны все хорошо.
В данный момент в США наблюдается рекордная инфляция на уровне 4% в годовом выражении, но и крайне низкая безработица.
Накануне официальный представитель Байдена Карин Жан-Пьер вступила в спор с журналистом по теме экономики.
Журналист упрекал правительство в то, что в США два квартала подряд наблюдается падение ВВП.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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