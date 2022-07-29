Билан добивался внимания звезды "Великолепного века" Бурака Озчивита несколько часов

Красавец-актёр Бурак Озчивит, известный российским зрителям по роли в сериале "Великолепный век", прибыл с визитом в Москву. Со звездой турецкого кино хотели сфотографироваться поклонники, среди которых был и популярный певец РФ Дима Билан.

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный широкой публике по участию в сериале "Великолепный век", на днях прибыл в Россию.

Бурак Озчивит - турецкий актёр. Наиболее известен по ролям в телесериалах "Великолепный век", "Королёк - птичка певчая", "Чёрная любовь" и "Основание: Осман".

Сделать снимок со звездой захотели многие почитатели таланта актёра. Известный российский исполнитель Дима Билан тоже устремился к знаменитости из Турции, но всё не так просто.

Для того чтобы сфотографироваться с известным артистом, певец стоял в многочасовой очереди вместе со всеми поклонниками актёра. Наконец, ожидание было завершено, а фото с турецкой знаменитостью было у Билана в кармане.

Не все оценили рвение фанатов многосерийной киноленты. Известный российский блогер Лена Миро в своем блоге осудила москвичей и гостей города, "набившихся в ресторан, как сельдь в бочку", обвинив тех в неуважении к самим себе.

Где ваше самоуважение? За каким заревом вы набились в ресторан как селёдки в бочке в ожидании кумира, который опоздал на встречу с вами на два с половиной часа, после чего помахал вам ручкой и пожрал отдельно от вас, в другом зале?

Стоит заметить, что фото с турецким красавцем успели сделать также актриса Наталья Рудова и поющая ведущая Ольга Бузова, которых Миро назвала "в усмерть уфотошопленными".