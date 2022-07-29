Александр Федута признал свою вину в заговоре с целью захвата власти в Беларуси

Белорусский политолог Алексанр Федута признал в суде свою вину в преступном заговоре с целью захвата власти в Республике Беларусь.

В пятницу, 29 июля 2022 года, в Минском областном суде прошло заседание по уголовному делу в отношении белорусского политолога Александра Федута, который обвинялся в подготовке государственного переворота и устранения президента Беларуси Александра Лукашенко.

Согласно информации ряда белорусских СМИ, Федут после вынесения судом обвинительного приговора признал свою вину по статье ч.1 ст. 357 УК РБ «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем», наказание за которую предусматривает до двадцати лет лишения свободы.