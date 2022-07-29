Россия передумала выходить из МКС до 2024 года

26 июля глава агентства «Роскосмос» Юрий Борисов официально объявил, что после 2024 года страна выйдет из состава МКС для строительства собственной космической станции. Днем позже Россия уточнила в НАСА, что останется на МКС как минимум до 2028 года.

Бывший директор Института космической политики Университета Джорджа Вашингтона Джон Логсдон отмечает, что срок эксплуатации станции заканчивается в 2030 году, поэтому выход России двумя годами ранее не имеет большого значения.

Но к 2030 году РФ по-прежнему планирует запустить собственный комплекс - Российскую орбитальную станцию обслуживания (РОСС).

Сообщается, что она будет работать в основном автономно без постоянного экипажа. Но наличие людей на этих орбитальных аванпостах позволяет проводить больше практических исследований, а также своевременно устранять повреждения.

Планируемая российская станция также будет иметь солнечно-синхронную орбиту, что означает, что она будет проходить над поверхностью Земли в светлое время суток.

Это позволит РОСС легко изучить оба полюса Земли. Однако следует отметить, что на орбите планеты уже есть множество исследовательских спутников, которые уже делают это.

Эксперт по космической политике в Школе перспективных авиационных и космических исследований ВВС США Венди Уитман считает, что России не под силу создание такого комплекса, тем более, к 2030 году.

Она добавила, что даже НАСА, которое лучше финансируется и оснащено, чем «Роскосмос», с трудом уложится в срок до 2030 года. «Поэтому тот факт, что Россия будет пытаться самостоятельно разработать совершенно новую систему, кажется сомнительным.