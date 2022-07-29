У Африки появился шанс заменить Россию по поставкам газа в ЕС, но без Газпрома не обошлось
Африканские государства Алжир, Нигер и Нигерия хотят построить давно запланированный газопровод через Сахару.
Три страны подписали декларацию о намерениях, сообщило государственное информационное агентство Алжира в четверг вечером.
4000 км трубопровода должны быть построены в короткие сроки, заявил министр энергетики и шахт Алжира Мохаммед Аркаб, не называя точных дат начала и завершения строительства.
По информации из Алжира, десятого по величине производителя природного газа в мире, газопровод будет соединен с Европой и сможет поставлять 30 миллиардов кубометров газа в год.
Таким образом, три страны также рассматривают этот проект как инвестиционный, поскольку Европа искала других поставщиков после эмбарго на российский газ.
По официальным данным, стоимость газопровода оценивается примерно в 13 миллиардов долларов США (12,8 миллиарда евро), 90 процентов из которых должны быть профинансированы Алжиром и Нигерией.
В прошлом интерес к трубопроводу проявляли такие нефтяные компании, как Total и Shell , но несколько лет назад российская государственная компания «Газпром» также подписала соглашение о сотрудничестве с Нигерией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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