Газ продолжает поступать в хранилища ФРГ, несмотря на сокращение поставок

Несмотря на сильно сократившиеся объемы поставок из России, газ продолжает поступать в хранилища Германии.

Со вторника по среду уровень наполнения немного увеличился на 0,3 процентных пункта до 67,5 процента, сообщило в пятницу Федеральное сетевое агентство в своем ежедневном отчете по управлению газом.

Со среды объемы поставок по балтийскому газопроводу «Северный поток — 1» составляют лишь около 20 процентов от пропускной способности.

Согласно новому постановлению, складские помещения в Германии должны быть заполнены не менее чем на 75 процентов к 1 сентября. Для достижения цели нужно каждый день до 31 августа прибавлять по 0,2 процентных пункта.

Оптовые цены в пятницу немного снизились. В результате возобновившегося сокращения поставок они остались на очень высоком уровне, сообщили в ведомстве. Компаниям и частным потребителям придется приспосабливаться к значительному росту цен на газ.