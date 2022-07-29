Газ продолжает поступать в хранилища ФРГ, несмотря на сокращение поставок
Несмотря на сильно сократившиеся объемы поставок из России, газ продолжает поступать в хранилища Германии.
Со вторника по среду уровень наполнения немного увеличился на 0,3 процентных пункта до 67,5 процента, сообщило в пятницу Федеральное сетевое агентство в своем ежедневном отчете по управлению газом.
Со среды объемы поставок по балтийскому газопроводу «Северный поток — 1» составляют лишь около 20 процентов от пропускной способности.
Согласно новому постановлению, складские помещения в Германии должны быть заполнены не менее чем на 75 процентов к 1 сентября. Для достижения цели нужно каждый день до 31 августа прибавлять по 0,2 процентных пункта.
Оптовые цены в пятницу немного снизились. В результате возобновившегося сокращения поставок они остались на очень высоком уровне, сообщили в ведомстве. Компаниям и частным потребителям придется приспосабливаться к значительному росту цен на газ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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