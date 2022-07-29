Игорь Николаев обратился к исчезнувшему с экранов Крутому
Певец и композитор Игорь Николаев обратился к своему другу и коллеге Игорю Крутому, которого в последнее время не видно ни на экране, ни на светских мероприятиях.
Исполнитель и композитор Игорь Николаев обратился к другу и коллеге Игорю Крутому, который исчез из медийного пространства в последнее время. Музыкант поздравил давнего приятеля с днём рождения, который тот отмечает 29 июля.
Крутому исполнилось 68 лет. Артист поздравил коллегу на своей странице в ВК.
Поздравляю с днем рождения моего друга и соавтора Игоря Крутого! Игоречек, дорогой, крепкого тебе здоровья, счастья и жажды творчества!
Николаев вспомнил про совместные с Крутым работы такие, как "Я люблю тебя до слез", "Третье сентября" и многие другие композиции, которые давно и прочно поселились в сердцах поклонников. А для обоих композиторов - это самая огромная награда, какую только может дать творчество.
Своё послание Игорь Юрьевич закончил так:
Привет и поцелуи твоим родным людям!
К словам знаменитости присоединились и подписчики, пожелав 68-летнему музыканту здоровья, успехов в творчестве, поблагодарив за его произведения и талант.
По имеющимся сведениям, в последнее время Игорь Крутой не общается с фанатами в соцсетях, нельзя его увидеть и на светских мероприятиях. В текущем году не состоялся ежегодный музыкальный фестиваль "Новая волна", организатором которого является известный композитор.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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