В Грузии разбился спасательный вертолёт Ми-8 с пятью людьми на борту

Вертолёт Ми-8 пограничной полиции Грузии, проводивший спасательную операцию, разбился в районе курорта Гудаури.

В пятницу, 29 июля 2022 года, пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии сообщила о крушении вертолёта, который проводил поисково-спасательную операцию в районе горнолыжного курорта Гудаури.

Представители ведомства уточняют, что спасательный вертолёт Ми-8 с пятью людьми на борту потерял управление, после чего пилот задел хвостом скалу из-за чего летательный аппарат начал терять высоту и падать. Информация о пострадавших в настоящее время не сообщается.