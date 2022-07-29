В Грузии разбился спасательный вертолёт Ми-8 с пятью людьми на борту
Вертолёт Ми-8 пограничной полиции Грузии, проводивший спасательную операцию, разбился в районе курорта Гудаури.
В пятницу, 29 июля 2022 года, пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии сообщила о крушении вертолёта, который проводил поисково-спасательную операцию в районе горнолыжного курорта Гудаури.
Представители ведомства уточняют, что спасательный вертолёт Ми-8 с пятью людьми на борту потерял управление, после чего пилот задел хвостом скалу из-за чего летательный аппарат начал терять высоту и падать. Информация о пострадавших в настоящее время не сообщается.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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