Прокуратура Испании требует для Шакиры 8 лет лишения свободы

Всемирно известную поп-звезду Шакиру обвинили в налоговом мошенничестве. Прокуратура Испании требует для певицы восемь лет лишения свободы.

Шакира определенно переживает не лучшее время в своей жизни. В начале июня она официально рассталась с Жераром Пике, а теперь в СМИ прослышали, что у нее проблемы с законом.

У Шакиры серьезные проблемы с законом. Возможно, она сядет в тюрьму на восемь лет

Как сообщают зарубежные СМИ, четыре года назад Шакиру обвинили в налоговом мошенничестве. Певица в 2012-2014 годах не заплатила подоходный налог в Испании в размере 14,5 млн евро.

Суть дела в том, где живет звезда. В прокуратуре говорят, что основным местом жительства художницы в то время была Испания, что ее адвокаты отрицают и говорят, что она находилась на Багамах. Согласно испанскому законодательству, если пребывание в стране превышает 183 дня, налоги необходимо платить в Испании.

Прокуратура Барселоны предложила певице мировое соглашение, однако Шакира отказалась его подписывать. Певица абсолютно уверена в своей невиновности и поэтому не принимает мировое соглашение, заявило представляющее ее PR-агентство.

В прошлом году суд в Мадриде закрыл трехлетнее расследование предполагаемого налогового мошенничества звезды. Считалось, что собрано достаточно доказательств для обвинения певицы. Если Шакира проиграет судебный процесс, ее могут оштрафовать и даже посадить в тюрьму. Прокуратура требует для нее восьми лет лишения свободы. Дата судебного разбирательства еще не назначена.