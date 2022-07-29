Борисов признал, что «Роскосмос» отстал в производстве спутников

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов признал, что российская космическая корпорация сильно отстала в производстве спутников от своих иностранных конкурентов.

В пятницу, 29 июля 2022 года, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в своём пресс-релизе заявил, что США, Китай и страны Европейского союза обогнали в развитии российскую космическую отрасль.

Борисов утверждает, что «Роскосмос» обязан наладить производство современных спутников в условиях санкций с помощью дружественных государств, чтобы вносить свой вклад в экономику Российской Федерации.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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