Россия предостерегает США от провокационных действий в отношении Китая

Россия предложила Китаю поддержку в связи с напряженностью вокруг Тайваня, а также предостерегла США от провокационных действий в отношении КНР.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия всесторонне поддерживает суверенитет и территориальную целостность Китая.

Он отметил, что ни одна другая страна не имеет права ставить это под сомнение и предпринимать провокационные шаги, которые усугубляют ситуацию.

Песков предостерег США от деструктивных шагов и подчеркнул, что такое поведение на международной арене может усилить напряженность, когда мир и так перегружен региональными и глобальными проблемами.

Ранее Китай не стал осуждать действия России в Украине. Вместо этого китайские власти обвинили США и НАТО в провокациях в отношении войны и раскритиковали санкции Запада.

В связи с предстоящим визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что решительная защита национального суверенитета и территориальной целостности Китая — это твердая воля более чем 1,4 миллиарда китайцев.

Тайвань и Китай раскололись в 1949 году после гражданской войны, закончившейся победой коммунистов на материке.

Обе стороны заявляют, что являются одной страной, но расходятся во мнениях по поводу того, какое правительство имеет право на национальное лидерство.