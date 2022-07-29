Северная Македония перевезла Украине танки Т-72, которые были получены ими от России
Северная Македония утвердила факт, о передаче танков Т-72 на территорию Украины. Точного количества техники пересланных Киеву танков не указывается.
По полученной информации от сербского телевидения, министерство обороны Северной Македонии дало свое подтверждение того, что фотографии, которые находятся в соцсетях с техникой, считаются правдивыми.
Главы сербской обороны отметили, что целая вереница Т-72 двигается в сторону Украины.
Также по сообщениям, данные танки относятся к третьему поколению, которые вскоре будет расформировано. Ранее Россия предоставляла военную технику Северной Македонии для защиты своей территории в достаточно большом количестве.
Это было еще в начале 2000 годов в период военных действий Северной Македонии с албанскими сепаратистами.
На сегодняшний день в запасе у страны находились 31 танк Т-72. Сколько их было отправлено на территорию Украины информации нет, но такого российские власти точно не ожидали.
Опубликовано: Силивончик Алина
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