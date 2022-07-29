В Калифорнии бьют тревогу из-за небезопасной питьевой воды

Почти 1 миллион калифорнийцев живут с загрязненной питьевой водой, которая считается вредной для здоровья человека. Аудитор обращает внимание на необходимость срочных изменений в системе водоснабжения.

Исполняющий обязанности аудитора штата Калифорния Майкл С. Тилден опубликовал отчет, адресованный высшему руководству штата, в том числе губернатору Гэвину Ньюсому.

В нем сказано, что в штате выявлено более 370 неисправных систем водоснабжения, которые обеспечивают питьевой водой более 920 000 человек.

Более двух третей неисправных систем водоснабжения приходится на неблагополучные сообщества, существует риск выхода из строя еще сотен систем водоснабжения.

Аудиторский отчет показал, что 70 систем общественного водоснабжения в Калифорнии превышают нормы по мышьяку, который может вызвать повреждение кожи, проблемы с кровообращением и даже может увеличить риск развития рака у человека.

Еще одним часто встречающимся загрязняющим веществом были нитраты, которые могут поступать из удобрений или сточных вод и особенно опасны для младенцев в возрасте до шести месяцев.

Совет штата Калифорния по контролю за водными ресурсами выделяет средства, чтобы помочь местным системам водоснабжения улучшить их качество.

Однако за последние пять лет среднее время обработки заявок для систем водоснабжения, которым требуется финансирование, увеличилось до 33 месяцев.

Еще одна проблема заключается в том, что у государственного совета по водным ресурсам серьезный дефицит финансирования. В период с 2021 по 2025 год дефицит необходимых средств и средств, доступных в виде займов и грантов, оценивается в 4,5 млрд долларов.