Выжившие после ракетной атаки на СИЗО в Еленовке «азовцы» рассказали, что из обещали обменять

Раненые военнопленные из полка «Азов» по которым целенаправленно был нанесен удар из РСЗО в ночь на 29 июля рассказали, что им ранее обещало командование в случае сдачи в плен.

Напомним, что около полуночи на СИЗО в Еленовке обрушились ракеты из HIMARS. Российские следователи уже обнаружили остатки западных боеприпасов. Погибло 53 военнопленных.

Они не случайно попали в расположение, где содержались военнопленные из полка «Азов». В последнее время украинские военные активно дают показания о военных преступлениях киевского режима.

Выжившие «азовцы» рассказали репортерам, что командование ВСУ обещало им в случае пленения принять все меры для обмена на российских военных.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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