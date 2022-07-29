Выжившие после ракетной атаки на СИЗО в Еленовке «азовцы» рассказали, что из обещали обменять
Раненые военнопленные из полка «Азов» по которым целенаправленно был нанесен удар из РСЗО в ночь на 29 июля рассказали, что им ранее обещало командование в случае сдачи в плен.
Напомним, что около полуночи на СИЗО в Еленовке обрушились ракеты из HIMARS. Российские следователи уже обнаружили остатки западных боеприпасов. Погибло 53 военнопленных.
Они не случайно попали в расположение, где содержались военнопленные из полка «Азов». В последнее время украинские военные активно дают показания о военных преступлениях киевского режима.
Выжившие «азовцы» рассказали репортерам, что командование ВСУ обещало им в случае пленения принять все меры для обмена на российских военных.
Опубликовано: Тарас Медведев
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