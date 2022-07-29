Германия передаст Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber
Минобороны ФРГ поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber в рамках «свеобъемлющей помощи».
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 29 июля приняла решение поставить 16 танковых мостоукладчиков Biber Украине.
Она добавила, что Украина будет получать от бундесвера полную всеобъемлющую поддержку.
По данным оборонного ведомства, шесть танковых мостоукладчиков окажутся на территории Украины уже в 2022 году, а другие десять – в 2023.
Украинские военнослужащие смогут пройти обучение использованию укладчиков.
Накануне глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт говорила, что в бундесвере осталась малая часть военной помощи, которую нужно передать Украине.
Германия и ее канцлер Олаф Шольц часто подвергается критике за то, что недостаточно поддерживают Украину в военной отрасли и поставляют недостаточно летального оружия и техники.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что иностранное оружие, ввозимое в Украину, будет законной целью для Вооруженных сил РФ.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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