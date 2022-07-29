В ЮАР во время съемок музыкального клипа произошло групповое изнасилование актрис

Банда вооруженных мужчин ворвалась на съемочную площадку и изнасиловала 8 молодых женщин, которые были частью актерского состава, сообщила полиция в пятницу.

Начальник полиции ЮАР Беки Селе заявил, что трое из примерно 20 подозреваемых были арестованы после нападения. Инцидент произошел в четверг на окраине Крюгерсдорпа, к западу от Йоханнесбурга. Он рассказал журналистам, что банда напала на съемочную группу, когда они разгружали оборудование и устанавливали декорации.

Женщинам было от 18 до 35 лет, сказал он, отметив, что одна из женщин была изнасилована десятью мужчинами, а другая восемью.

Мужчин также раздели догола и лишили их вещей.

«Похоже, что они (подозреваемые) являются иностранными гражданами, в основном это зама-замас (нелегальные шахтеры)», — рассказал Беки Челе журналистам.

Президент Сирил Рамафоса объявил, что он приказал начальнику полиции «обеспечить арест лиц, совершивших это преступление».

В ЮАР об изнасиловании в полицию сообщается в среднем каждые 12 минут,но в стране регистрируются не все изнасилования.