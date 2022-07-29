В ЮАР во время съемок музыкального клипа произошло групповое изнасилование актрис
Банда вооруженных мужчин ворвалась на съемочную площадку и изнасиловала 8 молодых женщин, которые были частью актерского состава, сообщила полиция в пятницу.
Начальник полиции ЮАР Беки Селе заявил, что трое из примерно 20 подозреваемых были арестованы после нападения. Инцидент произошел в четверг на окраине Крюгерсдорпа, к западу от Йоханнесбурга. Он рассказал журналистам, что банда напала на съемочную группу, когда они разгружали оборудование и устанавливали декорации.
Женщинам было от 18 до 35 лет, сказал он, отметив, что одна из женщин была изнасилована десятью мужчинами, а другая восемью.
Мужчин также раздели догола и лишили их вещей.
«Похоже, что они (подозреваемые) являются иностранными гражданами, в основном это зама-замас (нелегальные шахтеры)», — рассказал Беки Челе журналистам.
Президент Сирил Рамафоса объявил, что он приказал начальнику полиции «обеспечить арест лиц, совершивших это преступление».
В ЮАР об изнасиловании в полицию сообщается в среднем каждые 12 минут,но в стране регистрируются не все изнасилования.
Опубликовано: Тарас Медведев
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