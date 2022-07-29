Нэнси Пелоси отправилась в Азию, ясности по Тайваню пока нет

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в Азию всего через несколько часов после переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Во время телефонного разговора китайский лидер в очередной раз предостерег США от провокаций вокруг Тайваня, пообещав жесткий ответ.

Пока неизвестно, посетит ли спикер Тайбэй. Мнения экспертов разделились. Одни считают, что Китай пример меры в отношении США, другие – что подобные меры коснутся самого Тайваня.

Поездка Пелоси включает остановки в Японии, Индонезии, Сингапуре. Тур предваряет символически важные торжества по случаю основания китайской армии в понедельник — день, когда официальные сообщения часто подчеркивают жертвы Народно-освободительной армии для сохранения целостности страны.

Профессор международных отношений Пекинского университета Ван Юн говорит, что время выбрано неудачно. По его мнению, если Пелоси посетит Тайвань, это может спровоцировать кризис в Тайваньском проливе.

Профессор Китайского университета иностранных дел Су Хао отмечает, что Пекин не может нацелиться напрямую на США.

Но китайские вооруженные силы будут действовать в Тайваньском проливе и вокруг него в качестве прямого сдерживания Тайваня.

По данным Пекина, Байден сказал Си Цзиньпину, что политика США в отношении одного Китая «не изменилась и не изменится», а Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.