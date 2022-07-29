Высокий суд Лондона окончательно закрыл для Мадуро доступ к 1 млрд долларов

Высокий суд Лондона отклонил последние попытки президента Николаса Мадуро получить контроль над золотыми резервами Венесуэлы на сумму более 1 млрд долларов, хранящимися в подземных хранилищах Банка Англии в Лондоне.

Суд постановил, что предыдущие решения поддерживаемого Мадуро Верховного суда Венесуэлы, направленные на ограничение права голоса лидера оппозиции Хуана Гуайдо в отношении золота, следует игнорировать.

Лагеря Мадуро и Гуайдо назначили разные советы в Центральном банке Венесуэлы, и оба издали противоречивые инструкции относительно золотых резервов.

Команда юристов Мадуро заявила, что он хотел бы продать часть из 31 тонны золота, чтобы профинансировать меры Венесуэлы по борьбе с пандемией и поддержать систему здравоохранения, разрушенную годами экономического кризиса.

Оппозиция Гуайдо утверждает, что испытывающая нехватку денег администрация Мадуро хочет использовать деньги, чтобы расплатиться с его иностранными союзниками, что отрицают его адвокаты.

В заявлении Гуайдо сказано, что данное решение является очередным шагом в процессе защиты международных золотых резервов Венесуэлы и сохранения их для народа страны.

Британское правительство в начале 2019 года присоединилось к десяткам стран в поддержке Гуайдо после того, как он объявил временным президентом и осудил Мадуро за фальсификацию выборов 2018 года.

Гуайдо попросил Банк Англии не допустить доступа правительства Мадуро к золоту. Затем центральный банк Мадуро подал в суд на Банк Англии, чтобы восстановить контроль