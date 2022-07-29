Снова вместе: группа "Тату" в прежнем составе выступит в Минске

Творческий дуэт распался в 2011. Спустя 10 лет после распада его участницы решили возобновить совместные выступления.

Долгое время Лена Катина и Юлия Волкова занимались сольными карьерами, сейчас девушки опять будут парой, к большой радости своих поклонников.

Свое возвращение знаменитый дуэт приурочит к юбилейной дате - 20 летию со дня образования группы "Тату".

Нового выступления легендарного коллектива с нетерпением ждут поклонники по всему миру. Предстоящее шоу, по всей вероятности, станет настоящей сенсацией.

Однако, по мнению музыкального критика Бабичева, при отсутствии нового репертуара ажиотаж вокруг возвращения знаменитой пары скоро сойдет на нет.

"Если сейчас группа «Тату» соберется вместе для одного или двух концертов и будет работать на старом репертуаре, наверное, для первого раза интерес будет достаточно неплохой. Я даже могу предположить, что это будет аншлаг. Но дальше они просто скатятся в какое-то ностальгическое шоу а-ля «дискотека 90-х», превратят в трибьют-шоу на самих себя — вряд ли это будет кому-то интересно в долгой перспективе"

По словам Бабичева, у Юлии Волковой была серьезная операция в области щитовидной железы, девушке удаляли злокачественную опухоль.

При этом был поврежден голосовой нерв, что может стать серьезной помехой для вокальных выступлений девушки.

Критик заявил, что участницы коллектива могут выйти из положения следующим образом: сделать шоу под фонограмму, исполняя некоторые эпизоды композиций живым голосом.