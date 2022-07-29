Лукашенко назвал большой проблемой выбор кандидата в президенты Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему довольно проблематично определить достойного преемника из своего окружения.

В пятницу, 29 июля 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе своего рабочего визита в Слуцком районе Минской области размышлял о том, кто сможет стать достойным кандидатом на пост главы государства.

Лукашенко предположил, что глава Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин и посол Беларуси в России Дмитрий Крутой возможно смогли бы стать подходящими преемниками, однако Александр Григорьевич не исключает, что они не смогут грамотно управлять страной.