Лукашенко назвал большой проблемой выбор кандидата в президенты Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему довольно проблематично определить достойного преемника из своего окружения.
В пятницу, 29 июля 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе своего рабочего визита в Слуцком районе Минской области размышлял о том, кто сможет стать достойным кандидатом на пост главы государства.
Лукашенко предположил, что глава Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин и посол Беларуси в России Дмитрий Крутой возможно смогли бы стать подходящими преемниками, однако Александр Григорьевич не исключает, что они не смогут грамотно управлять страной.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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