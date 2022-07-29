Дачники рассказали, как получить биогумус в домашних условиях

Растению, как и любому живому организму, необходимо постоянно получать витамины и различные полезные вещества.

Многие обращали внимание, как на плодородных землях растут здоровые, большие и зелёные растения. Урожаи с них получаются крупными, сочными, не подверженные болезням. Но что делать, если ваша земля скудна по составу на полезные микроэлементы?

Многие огородники каждый год покупают известные всем химикаты и вносят их в почву, желая получить хороший урожай овощей и фруктов. Но искусственные удобрения вредны для организма человека, поскольку продукты распада этих элементов остаются в растениях и плодах, вследствие чего у человека могут развиваться самые разные болезни.

Почва также страдает от таких удобрений, так как получая одни минералы, погибают другие полезные микроорганизмы. Это сказывается на естественном и дальнейшем составе почвы. Такая земля со временем становится твёрдой, в неё плохо впитывается вода и не попадает достаточное количество кислорода.

Как же тогда удобрять растения, чтобы получать большой и экологически чистый урожай и при этом сохраняя почву? Поможет нам в этом самый лучший помощник огородника обычный дождевой червь. Он перерабатывает органические отходы, тем самым делает из них очень ценное, а главное, натуральное удобрение – биогумус.

Он во много раз эффективнее обычных органических смесей, таких как навоз или компост. Биогумус содержит в себе различные виды фосфора, азота, магния, кальция, калия, а также гуминовые кислоты.

Получить биогумус можно и в домашних условиях. Помогут нам в этом все те же черви. На данный момент существует несколько разновидностей червей. Одним из самых производительных является калифорнийский червь.

Приобрести его можно на фермах, специализирующихся на производстве органического удобрения, в виде взрослых особей, мальков или в коконах. Некоторые производители доставляют червя почтой в специальной упаковке.

Материалом для переработки является питательный субстрат — перегнивший навоз, листья, трава, кухонные отходы (органические). «Дом» для червей можно сделать из деревянных ящиков или пластиковых контейнеров, высотой около 35–45см.

После того как «дом» готов, необходимо на дно положить готовый грунт с особями, а сверху питательный субстрат.

Готовый биогумус будет находиться в нижней части ящика. Чтобы его использовать необходимо «выманить» червя. Для этого можно поставить сверху ёмкости ящик с сеточкой вместо дна, и положить туда питательный субстрат. В течение 2 недель червь перейдёт весь в новый ящик и будет там жить и работать.