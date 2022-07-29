Spiegel: в ФРГ допустили запуск «Северного потока — 2» в случае кризиса

Германии просто необходимо получение газа. И кроме как к России им точно некуда обратиться, поэтому «Северный поток — 2» будет использоваться.

Время все расставляет на свои места. Германии весьма сложно обойтись без газа России. Поэтому власти решили, что будет использоваться трубопровод «Северный поток — 2», с оплатой в российских рублях.

Теперь Россия может спокойно диктовать свои условия, Европе деваться некуда и кризис неминуем. Руководитель комитета по энергетике и климату заявил, что в случае, если не будет других вариантов, то они будут использовать трубопровод «Северный поток — 2».

Ранее было заявлено, что второй трубопровод уже завершен, однако его не сертифицировали.