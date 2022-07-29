Spiegel: в ФРГ допустили запуск «Северного потока — 2» в случае кризиса
Германии просто необходимо получение газа. И кроме как к России им точно некуда обратиться, поэтому «Северный поток — 2» будет использоваться.
Время все расставляет на свои места. Германии весьма сложно обойтись без газа России. Поэтому власти решили, что будет использоваться трубопровод «Северный поток — 2», с оплатой в российских рублях.
Теперь Россия может спокойно диктовать свои условия, Европе деваться некуда и кризис неминуем. Руководитель комитета по энергетике и климату заявил, что в случае, если не будет других вариантов, то они будут использовать трубопровод «Северный поток — 2».
Ранее было заявлено, что второй трубопровод уже завершен, однако его не сертифицировали.
«В случае, если не будет никаких возможностей избежать этого, неважно, по каким причинам, то будем спасать наших граждан. Сейчас будем подготавливать все необходимое, чтобы трубопровод как можно быстрее начал работать»,—заявил Эрнст.
Опубликовано: Силивончик Алина
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