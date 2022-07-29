Скандал с турбиной для Nord Stream 1 набирает обороты

Заместитель генерального директора «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что поставка газовой турбины Nord Stream 1 в Германию из Канады после технического обслуживания не соответствовала контракту.

Ранее Россия назвала проблемы с турбиной причиной сокращения поставок газа по «Северному потоку-1», ее основному газовому маршруту в Европу, до 20% мощности.

Маркелов сказал, что Россия неоднократно жаловалась Siemens Energy на проблемы с другими турбинами, но компания исправила не более четверти выявленных проблем.

Он назвал серийные номера еще трех двигателей, которые нуждались в ремонте Siemens из-за неисправностей в мае и июне, которые привели их в состояние вынужденного простоя.

Siemens Energy отказалась отвечать на комментарии Маркелова. Компания сослалась на предыдущее заявление, в котором говорилось, что у нее нет доступа к турбинам на месте, и что она не получала никаких отчетов о повреждениях от «Газпрома».

Евросоюз оспаривает доводы России и «Газпрома» о том, что причиной резкого падения поставок по трубопроводу являются проблемы с турбинами. Дефицит газа повысил риск нехватки и нормирования газа в Европе этой зимой.

Маркелов сказал, что турбина, которая обслуживалась в Канаде, до сих пор не вернулась в Россию.

Он также отметил, что «Газпрому» необходимо отправить в ремонт другие турбины с компрессорной станции «Портовая».