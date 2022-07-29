19FortyFive: если посмотреть глубже Путин применяет ядерное оружие

Американцы не первый день и даже год обеспокоены тем, что Россия угрожает ядерным оружием для всего мира. На сегодняшний день можно сказать, что теоретически она его и использует.

Еще начиная с начала осени Москва все больше начинает угрожать странам НАТО, при этом шутить никто не собираются. Для американцев это давно уже серьезные угрозы, которых они опасаются.

Майк Шнайдер, старший аналитик Национального института публичной политики, прокомментировал данную ситуацию как опасную, т.к. Владимир Путин применяет ядерное оружие, хотя еще не на практике.

Если рассматривать статистику, то Борис Джонсон проанализировал, что Путин публично мягко делал угрозы, что если России будут угрожать и мешать, что будет использовано ядерное оружие. Таких намеков было более 35 раз.

Теперь за окончание этой войны ответственность несут и американские власти тоже, поэтому требуется немедленно прекратить все распри, пока не наступила Третья мировая война.

Расслабляться никто не будет, потому что российское руководство может воплотить в жизнь свои замыслы. Также Шнайдер сказал, что Россия постоянно работает над новыми разработками военной техники, поэтому этих врагов стоит опасаться больше всего.