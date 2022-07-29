Агрономы объяснили, какие листья нужно удалить у огурцов, чтобы урожай был больше
Обрезка листьев – важный этап выращивания огурцов. Если не сделать этого своевременно, урожай может оказаться значительно скромнее, чем ожидалось.
Макушку на основном стебле прищипывают вместе с листьями, чтобы не было пустоцветов. При отсутствии женских цветков нужно прищипнуть растение выше четвертого листа.
На огурцах гибридных сортов необходимо удалять боковые побеги. В ином случае растение не справится с плодоношением, ему просто не хватит на это сил.
Можно удалить все боковые побеги, чтобы вырастить огурцы в один стебель. В этом случае урожай будет обильным , вне зависимости от погоды.
Нижние листья удаляют, если они находятся слишком близко к земле, начинают сохнуть и желтеть. Если на них попадет влага при поливе, начнется гниение.
Все подсохшие листья с пятнами и следами желтизны мешают нормальному развитию растения, отбирают у него питание.
Причиной могут быть недостаток питательных веществ, нарушения режима полива, температурные перепады. В любом случае такие листья нужно удалять.
Если на листовой пластине присутствуют признаки заболевания, их нужно срочно удалить и уничтожить за пределами участка. После этого можно начинать лечение.
Опубликовано: Светлана Репина
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