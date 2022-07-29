Небоскреб 170 км в длину и 500 м в высоту хотят соорудить в Саудовской Аравии

Прямо посреди пустыни вырастет необычный город Neom, который будет состоять только из двух зданий. Их планируют расположить параллельно друг другу.

Стоимость одного из строений составит примерно 1 триллион долларов. Высота здания будет достигать 500 метров, а в длину супердом протянется на 170 км.

Создатели планируют возвести некую замкнутую жилую систему со своей встроенной инфраструктурой. Внутри будут обустроены сады, парки, университеты, магазины, больницы, офисы.

Чтобы попасть из одного конца необычного здания в другой, можно будет воспользоваться суперскоростным метро, которое довезет своих пассажиров в пункт назначения всего за 20 мин.

В соцсетях народ очень своеобразно отреагировал на подобный проект, назвав его "маркетинговой чушью", иронично сравнивая супернебоскреб с "замкнутым ульем".

К создателям и разработчикам удивительного проекта у рядовых пользователей возник ряд вопросов.

Рон Бернард:

"Рассматривали ли они психологические последствия при жизни, работе и отдыхе в течение многих лет, десятилетий в замкнутом улье?"

Игаль Штейн:

"А как же клаустрофобия? Люди будут жить в узком коридоре длиной около 200 метров между бесконечными стенами и очень ограниченным естественным освещением. Звучит страшно!"

Тоан Бодри:

"Будут ли разные районы создавать войну классов? Будет ли борьба между людьми, живущими наверху и внизу? Есть ли возможность посетить природу вокруг небоскрёба? Путешествовать свободно? А как насчёт конфиденциальности? Если всё автономно… Похоже на большую антиутопическую идею"

Некоторые пользователи высказывали высоко компетентные мнения. Например, человек с ником Доктор Любопытство, позиционирующий себя как эксперта в области городского и транспортного планирования, заявил о существенных недочетах будущей конструкции.

По его мнению, проектировщики не приняли во внимание миграционные пути животных, грунтовые воды, быстрый износ материалов строительства из-за расположения небоскреба на пустынных песках.

Авторы этого безумного проекта не учли проблемы безопасности жителей небоскреба: все они окажутся заложниками логистики и линейного транспортного коридора.

Были и такие предложения от комментаторов: прежде чем приступать к масштабному строительству, надо возвести первые 5 или 10 км здания, для того чтобы оценить степень его устойчивости.

Люди в комментариях сравнивали будущую постройку с огромным торговым центром, терминалом аэропорта. В целом задумку осудили и посчитали абсурдом.

Джон Хэнсон: