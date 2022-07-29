Огородники раскрыли секреты выращивания арбузов на своем участке

Для выращивания арбуза необходимо выбрать семена с учетом климатических условий региона. Сейчас есть варианты даже для сурового сибирского климата.

Семена нужно замачивать, для этого используется влажная вата. Когда у них появятся небольшие белые ростки, можно начинать выращивание рассады. Высадка в грунт возможна после появления двух первых листков.

Арбузы лучше растут на песчаной почве. Ее можно удобрить древесной золой и перегноем. Высаживать рассаду нужно с земляным комом, не повреждая корни.

После высадки вокруг растения нужно сделать лунку для полива. Рекомендуется мульчировать почву, поскольку у арбузов поверхностные корни, которые легко перегреваются.

В жару растения нужно притенять. Поливают их раз в 3-4 дня, на один куст нужно около 2 ведер теплой воды или чуть больше. Когда арбуз начнет увеличиваться в размерах, полив нужно прекратить.

Через 2 недели после высадки рассады нужно подкормить ее дрожжевым или травяным настоем. Впоследствии подкормки вносятся раз в 2 недели. Хорошие результаты дает древесная зола.

Важно обрабатывать растения для профилактики фитофторы. При появлении признаков заболевания арбузы обрабатывают раз в 5 дней.

На спелость арбуза указывают наличие сухих ушка и усика. Желтые бока или звон при постукивании не являются признаками зрелости.