Огородники раскрыли секреты выращивания арбузов на своем участке
Для выращивания арбуза необходимо выбрать семена с учетом климатических условий региона. Сейчас есть варианты даже для сурового сибирского климата.
Семена нужно замачивать, для этого используется влажная вата. Когда у них появятся небольшие белые ростки, можно начинать выращивание рассады. Высадка в грунт возможна после появления двух первых листков.
Арбузы лучше растут на песчаной почве. Ее можно удобрить древесной золой и перегноем. Высаживать рассаду нужно с земляным комом, не повреждая корни.
После высадки вокруг растения нужно сделать лунку для полива. Рекомендуется мульчировать почву, поскольку у арбузов поверхностные корни, которые легко перегреваются.
В жару растения нужно притенять. Поливают их раз в 3-4 дня, на один куст нужно около 2 ведер теплой воды или чуть больше. Когда арбуз начнет увеличиваться в размерах, полив нужно прекратить.
Через 2 недели после высадки рассады нужно подкормить ее дрожжевым или травяным настоем. Впоследствии подкормки вносятся раз в 2 недели. Хорошие результаты дает древесная зола.
Важно обрабатывать растения для профилактики фитофторы. При появлении признаков заболевания арбузы обрабатывают раз в 5 дней.
На спелость арбуза указывают наличие сухих ушка и усика. Желтые бока или звон при постукивании не являются признаками зрелости.
Опубликовано: Светлана Репина
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