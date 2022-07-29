ВС Китая проведут военные учения возле Тайваня во время визита Пелоси

Вооружённые силы КНР проведут военные учения возле острова Тайвань во время визита в регион американского политика Нэнси Пелоси.

Национальное телевидение Китая сообщает. что китайские вооружённые силы проведут четырёхдневные военные учения возле Тайваня. Уже завтра армия КНР намерена провести боевые стрельбы в акватории возле тайваньского острова.

Примечательно, что объявление о старте военных учений Китая совпало анонсом турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси по странам Азии, в рамках которого политик должна посетить Тайвань. В тот же деть китайское телевидение призвало сбить самолёт Пелоси при попытке высадки на Тайване. Если это случится, что между США и Китаем гарантированно начнётся война.