ВС Китая проведут военные учения возле Тайваня во время визита Пелоси
Вооружённые силы КНР проведут военные учения возле острова Тайвань во время визита в регион американского политика Нэнси Пелоси.
Национальное телевидение Китая сообщает. что китайские вооружённые силы проведут четырёхдневные военные учения возле Тайваня. Уже завтра армия КНР намерена провести боевые стрельбы в акватории возле тайваньского острова.
Примечательно, что объявление о старте военных учений Китая совпало анонсом турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси по странам Азии, в рамках которого политик должна посетить Тайвань. В тот же деть китайское телевидение призвало сбить самолёт Пелоси при попытке высадки на Тайване. Если это случится, что между США и Китаем гарантированно начнётся война.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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