Садоводы рассказали, как правильно сажать крокусы осенью

Крокус – один из самых ранних весенних цветов. Сажать его нужно в сентябре или октябре, а осенние сорта высаживают в июле или августе.

Растения, высаженные в зиму, более выносливые и неприхотливые, они требуют меньше ухода. Осенние сорта нужно тщательно поливать и пропалывать.

Луковицы крокусов располагают в грунте на расстоянии 3-5 см друг от друга. Лучше сажать их группами, так цветы смотрятся лучше. Для крокусов подойдет хорошо освещенный участок с хорошим оттоком воды. При чрезмерной влажности луковицы просто сгниют.

В грунт заранее стоит внести компост или минеральное удобрение с фосфором и калием. Подкормки с азотом для крокусов не подходят.

На притененных местах цветы растут плохо. Желательно защитить их от сквозняков и ветра, иначе хрупкие цвет будут терять лепестки.

Можно выращивать крокусы в вазонах или горшках, украшая ими участок. На выгонку растения уходит примерно 15 недель.

Луковицы крокусов перед посадкой рекомендуется подержать в холоде. При высаживании в вазон необходимо обеспечить дренаж.

В горшке можно располагать растения на небольшом расстоянии. В этом случае получится красивый, нежный и живой букет.

