Садоводы рассказали, как правильно сажать крокусы осенью
Крокус – один из самых ранних весенних цветов. Сажать его нужно в сентябре или октябре, а осенние сорта высаживают в июле или августе.
Растения, высаженные в зиму, более выносливые и неприхотливые, они требуют меньше ухода. Осенние сорта нужно тщательно поливать и пропалывать.
Луковицы крокусов располагают в грунте на расстоянии 3-5 см друг от друга. Лучше сажать их группами, так цветы смотрятся лучше. Для крокусов подойдет хорошо освещенный участок с хорошим оттоком воды. При чрезмерной влажности луковицы просто сгниют.
В грунт заранее стоит внести компост или минеральное удобрение с фосфором и калием. Подкормки с азотом для крокусов не подходят.
На притененных местах цветы растут плохо. Желательно защитить их от сквозняков и ветра, иначе хрупкие цвет будут терять лепестки.
Можно выращивать крокусы в вазонах или горшках, украшая ими участок. На выгонку растения уходит примерно 15 недель.
Луковицы крокусов перед посадкой рекомендуется подержать в холоде. При высаживании в вазон необходимо обеспечить дренаж.
В горшке можно располагать растения на небольшом расстоянии. В этом случае получится красивый, нежный и живой букет.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Энтони Блинкеном
Джо Байден будет участвовать в выборах президента США в 2024 году
Бразилия, Мексика и Аргентина не присоединились к позиции США по Украине
Огородники рассказали, как правильно собирать плоды томатов
National Review: Зеленский не уважает внутренние проблемы США