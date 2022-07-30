Садоводы объяснили, как вырастить барбарис на своем участке
Барбарис – красивый кустарник, который смотрится оригинально и не создает никаких сложностей садоводу.
Семена сажают в грунт осенью, а весной они уже всходят. За лето побеги вырастают на 10-30 см, в зависимости от сорта.
Важное правило ухода за барбарисом – регулярное рыхление почвы. Нельзя допускать, чтобы она уплотнялась. Нужна также тщательная прополка.
В качестве подкормки весной используется нитроаммофоска в сухом или растворенном в воде виде. Во время цветения растение подкармливают сульфатом калия и суперфосфатом, после сбора ягод – древесной золой.
Плоды барбариса созревают в середине осени. Зрелость наступает постепенно, плоды долго остаются на кустах и не осыпаются даже после созревания.
После цветения можно собирать листья барбариса. Они используются как природное лечебное средство.
Пересаживать барбарис можно весной или осенью. Для этого выкапывают ямку, кладут в нее плодородный грунт, делают дренаж и заглубляют саженцы.
После посадки почву уплотняют, поливают и мульчируют. Лучше всего для этого подходят перегной и некислый торф.
Опубликовано: Светлана Репина
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