«Газпром»: Siemens устранил лишь 25% неисправностей на «Северном потоке»

Пресс-служба "Газпрома" утверждает, что Siemens устранил только четверть неисправностей на газопроводе "Северный поток".

30 июля пресс-служба российской компании "Газпром" заявила, что представительство канадской фирмы Siemens в России исправило лишь четверть от всех неисправностей, выявленных на трубопроводе "Северный поток", ввиду чего подача газа в Европу из РФ в изначально анонсированном объёме невозможна.

В "Газпроме" уточнили, что направили десять писем компании Siemens с просьбой о помощи в устранении неполадок на "Северном потоке", однако не получили приемлемого ответа.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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