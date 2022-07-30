RFA: США отправили флот и авианосец «Рональд Рейган» к Тайваню для защиты Пелоси

Американские военные корабли и авианосец "Рональд Рейган" отправились к берегам Тайваня для защиты спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В ночь на 30 июля информационное агентство RFA сообщило, что Пентагон направил ударную группу кораблей и флагманский авианосец "Рональд Рейган" в тайваньский пролив для защиты Нэнси Пелоси во время её визита на Тайвань. В тоже время китайские журналисты с госканалов предлагают армии КНР сбить самолёт американки Пелоси.

Эксперты из США и Китая сходятся во мнении, что в случае, если самолёт Нэнси Пелоси действительно будет сбит, то может начаться китайско-американская война, рискующая перерасти в мировую из-за вовлечённости Тайваня.