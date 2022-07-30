CNN: Россия попросила у США для обмена заключённого в Германии Вадима Красикова

Издание CNN утверждает, что российская сторона попросила у США для обмена арестованного в Берлине россиянина Вадима Красикова.

В субботу американская газета CNN заявила, что в ходе переговоров Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном российская сторона попросила у США для обмена ещё одного заключённого, помимо предлагаемого Вашингтоном Виктора Бута. Журналисты CNN утверждают, что Россия хочет выменять россиянина Вадима Красикова.

При этом в CNN считают обмен Красикова практически невозможным, поскольку данный россиянин заключён под стражу в Германии, поскольку был обвинён в убийстве.