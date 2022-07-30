CNN: Россия попросила у США для обмена заключённого в Германии Вадима Красикова
Издание CNN утверждает, что российская сторона попросила у США для обмена арестованного в Берлине россиянина Вадима Красикова.
В субботу американская газета CNN заявила, что в ходе переговоров Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном российская сторона попросила у США для обмена ещё одного заключённого, помимо предлагаемого Вашингтоном Виктора Бута. Журналисты CNN утверждают, что Россия хочет выменять россиянина Вадима Красикова.
При этом в CNN считают обмен Красикова практически невозможным, поскольку данный россиянин заключён под стражу в Германии, поскольку был обвинён в убийстве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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