Володин назвал предателями желающих переждать спецоперацию в других странах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает предателями тех, кто уехал из России во время спецоперации в Украине.
30 июля Вячеслав Володин выступил на форуме "Территория смыслов", где публично заявил, что считает предателями тех россиян, которые покинули свою страну во время спецоперации в Украине. По мнению Володина, для россиянина является абсолютно неприемлемым уезжать из страны в тяжелейшее для неё время, что вызвано санкционным давлением Запада.
Также Вячеслав Володин выразил уверенность, что у бежавших из России не получится пережать спецоперацию в тёплых странах и вернуться обратно позднее.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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