Global Times: визит Нэнси Пелоси на Тайвань приведёт к катастрофе

Китайское информагентство Global Times предупреждает, что прилёт американского спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать катастрофу.

В субботу китайская газета Global Times сообщила, что запланированный визит американского политика Нэнси Пелоси в Тайвань может привести к катастрофе во взаимоотношениях между США и Китаем, поскольку китайская армия неоднократно предупреждала, что КНР даст военный ответ на посещение Тайваня Пелоси.

В то же время ударная группа флота США вместе с авианосцем "Рональдом Рейганом" выдвинулась к тайваньским берегам для защиты Нэнси Пелоси, где рискует встретиться с китайскими военными кораблями и самолётами.