Caribe: гражданка Украины организовывала пытки в Доминикане
Прокуратура Доминиканы обвинила украинскую гражданку в организации пыток в отношении своего бывшего мужа.
30 июля издание Caribe сообщила, что доминиканская прокуратура обвинила украинку Наталью Касьянову в осуществлении пыток по отношению к своему бывшему супругу Мигелю Анхелю Линаресу, который уже признан пострадавшим. В прокуратуре отмечают, что Касьянова сговорилась в двумя местными гражданами, которые помогли ей выкрасть Линареса и насильно его удерживать.
Позднее Наталья Касьянова и двое её сообщников целый день избивали Мигеля Анхеля Линареса, после чего выкинули его на обочине у дороги без сознания.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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