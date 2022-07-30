Caribe: гражданка Украины организовывала пытки в Доминикане

Прокуратура Доминиканы обвинила украинскую гражданку в организации пыток в отношении своего бывшего мужа.

30 июля издание Caribe сообщила, что доминиканская прокуратура обвинила украинку Наталью Касьянову в осуществлении пыток по отношению к своему бывшему супругу Мигелю Анхелю Линаресу, который уже признан пострадавшим. В прокуратуре отмечают, что Касьянова сговорилась в двумя местными гражданами, которые помогли ей выкрасть Линареса и насильно его удерживать.

Позднее Наталья Касьянова и двое её сообщников целый день избивали Мигеля Анхеля Линареса, после чего выкинули его на обочине у дороги без сознания.