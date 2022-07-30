Генерал Британии Мэйолл допустил отказ Европы от поддержки Украины

Генерал британской армии Саймон Мэйолл утверждает, что европейские государства могут прекратить поддерживать Украину в условиях российской спецоперации.

30 июля генерал армии Великобритании Саймон Мэйолл выступил в эфире Times Radio, где публично заявил, что страны Европы могут прекратить полномасштабную поддержку Украины, если действительно сократят потребление газа на 15 процентов в условиях отсутствия российских энергоресурсов.

По мнению Мэйолла, после того, как государства-члены ЕС выполнят план Еврокомиссии по сокращению потребления газа, граждане стан Европы выступят за прекращение помощи Украине, поскольку европейцы поймут, насколько дорого им обходится спонсирование Киева и антироссийские санкции.