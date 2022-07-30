Economist: в Госдепе США удивились умениям Путина говорить без шпаргалки

Новостное агентство Economist взяло интервью у замгоссекретаря США Уэнди Шерман, которая удивлена способностью Владимира Путина вести беседу без шпаргалки.

30 июля бывший заместитель государственного секретаря Соединённых Штатов Уэнди Шерман дала интервью газете Economist, где заявила, что восхищается разговорными навыками Владимира Путина. По словам Шерман, в 2015 году она посещала Сочи, где смогла лично поговорить с Путиным.

Уэнди Шерман утверждает, что во время поездки в Сочи она беседовала с Владимиром Путиным четыре часа, во время которых российский лидер никогда не терялся, постоянно делал умные замечания и не пользовался шпаргалками или подсказками посторонних. Также Шерман похвалила прямолинейность Путина и его умение не отступать от своих принципов.