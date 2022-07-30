FT: единство позиции ЕС в отношении России оказалось перед трудным испытанием

Информационное агентство Financial Times сообщает, что позиция стран Европейского союза в отношении России может измениться.

Международная газета Financial Times уведомляет, что единая позиция Европейского союза в отношении санкционного давления на Россию может измениться, поскольку страны ЕС сами столкнулись с трудностями в лице высокой инфляции и росте стоимости энергоносителей. По мнению журналистов FT, решение Еврокомиссии ограничить потребление газа в странах ЕС на 15% может окончательно разобщить организацию.

Аналитики Financial Times уверяют, что в ближайшее время единство европейских государств в вопросе санкций против России может полностью разрушиться, поскольку многие страны Европы уже ощущают последствия отказа от российского газа. К тому же правительство Венгрии, изначально выступавшее против антироссийских санкций, может переманить других европейских лидеров на свою сторону.