Народно-освободительная армия Китая объявила о подготовке к войне с США
Аккаунт 80-ой Народно-освободительной армии Китая посоветовал своим солдатам и правительству США быть готовыми к войне.
В социальной сети Weibo официальный аккаунт одной из армий Китая оставил послание, написав "备战", что переводится на русский язык как "готовьтесь к войне". Примечательно, что данное послание было оставлено сразу же после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила о подготовке к поездке на Тайвань.
Накануне Си Цзиньпин и Джо Байден провели переговоры, в рамках которых китайский лидер предостерёг американского коллегу от вмешательства во внутренние дела Тайваня. Китайские государственные СМИ открыто предлагают сбить самолёт Нэнси Пелоси при высадке на Тайвань, а флот США уже подошёл к китайским берегам для защиты Пелоси.
Также в сети распространилось сообщение журналистов китайской газеты Global Times уверены, что военное столкновение между США и Китаем стало практически неизбежным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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