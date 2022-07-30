Gallup: популярность Байдена среди граждан США достигла нового минимума

Социологическое агентство Gallup сообщило, что рейтинги Джо Байдена среди американских граждан установили новый минимум.

По данным последних соцопросов агентства Gallup, в настоящее время лишь 38 процентов жителей Соединённых Штатов поддерживают политику Джо Байдена на посту президента, в то время как 59 процентов ответивших недовольны Байденом на государством посту. Остальные респонденты отказались комментировать своё отношение к президенту США.

Примечательно, что накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в 2024 году Джо Байден вновь хочет выдвинуть свою кандидатуру на должность американского президента, приняв участие в выборах. При этом Жан-Пьер признала, что рейтинги одобрения политики Байдена в США действительно невелики.