Gallup: популярность Байдена среди граждан США достигла нового минимума
Социологическое агентство Gallup сообщило, что рейтинги Джо Байдена среди американских граждан установили новый минимум.
По данным последних соцопросов агентства Gallup, в настоящее время лишь 38 процентов жителей Соединённых Штатов поддерживают политику Джо Байдена на посту президента, в то время как 59 процентов ответивших недовольны Байденом на государством посту. Остальные респонденты отказались комментировать своё отношение к президенту США.
Примечательно, что накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в 2024 году Джо Байден вновь хочет выдвинуть свою кандидатуру на должность американского президента, приняв участие в выборах. При этом Жан-Пьер признала, что рейтинги одобрения политики Байдена в США действительно невелики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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