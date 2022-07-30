Hürriyet: Турция отказалась строить завод по производству Bayraktar в России
Издание Hürriyet сообщает, что Турция не будет строить завод по производству беспилотников Bayraktar в России.
30 июля турецкое информагентство Hürriyet опубликовало статью, в которой рассказало, что Анкара ответила отказом на просьбу Владимира Путина построить завод по производству беспилотников "Байрактар" в России. Лидер управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир дал интервью газете Hürriyet, где также исключил возможность строительства подобного завода в РФ.
Напомним, что ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин лично попросил его построить завод по производству "Байрактаров" в России, однако за несколько дней до этого глава компании по созданию данных дронов также сообщил, что согласен помогать в производстве БПЛА лишь Киеву, но не Москве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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