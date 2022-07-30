Губернатор Нью-Йорка объявила режим ЧС в штате из-за вспышки оспы обезьян
30 июля губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации в регионе в связи с сильной вспышкой оспы обезьян.
Утром субботы пресс-служба губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила, что с сегодняшнего дня в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации, поскольку в регионе выявлена крупная вспышка заражением оспой обезьян. Хокул утверждает, что к текущему моменту доподлинно установлено, что каждый четвёртый случай заражения оспой обезьян в Соединённых Штатах приходится на Йью-Йорк.
После начала распространения оспы обезьян в мире США стремительно стало лидером по заболеваемости данным подвидом оспы. Учёные не пришли к окончательному мнению о причинах и путях распространения оспы обезьян, однако одной из версий является незащищённый гомосексуальный контакт или близкий физический контакт с заболевшим.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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