Politico: мэр Днепра разозлился на Зеленского за создание автократии в Украине

Новостное издание Politico утверждает, что мэр города Днепр Борис Филатов зол на Зеленского и обвиняет его в создании авторитарного режима на Украине.

Утром субботы газета Politico опубликовала интервью с главой украинского города Днепр Борисом Филатовым, который признался, что зол на Владимира Зеленского, поскольку он использует боевые действия в Украине для создания авторитарного режима в стране. Аргументом к своей позиции Филатов назвал то, что Зеленский начал лишать гражданства Украины неугодных ему людей.

Борис Филатов напомнил, что накануне глава теробороны Днепра Геннадий Корбан не смог въехать в Украину, поскольку на границе у него забрали украинский паспорт. Филатов уверен, что приказ о лишении Корбана гражданства Украины отдал лично Владимир Зеленский, который по слухам, также хочет лишить гражданства бизнесмена Игоря Коломойского и политика Вадима Рабиновича.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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