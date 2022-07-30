В Испании зарегистрирована первая смерть пациента, зараженного оспой обезьян

Это первая зафиксированная в Европе смерть пациента, инфицированного оспой обезьян.

Министерство здравоохранения Испании объявило в пятницу о смерти человека, инфицированного оспой обезьян.

В Испании зарегистрировано наибольшее количеством случаев заболевания в мире, там оспой обезьян заразились 4298 человек.

Ранее в тот же день Бразилия также объявила о смерти 41-летнего мужчины от оспы обезьян, что стало первой смертью от этой болезни за пределами Африки и шестой в целом.

«В четверг скончался мужчина, страдавший от оспы обезьян, который находился в больнице из-за других серьезных клинических состояний» , - говорится в сообщении секретариата здравоохранения бразильского штата Минас-Жерайс.

«Важно указать, что у него были серьезные сопутствующие заболевания, чтобы не вызывать панику у населения. Смертность (связанная с этим заболеванием) остается очень низкой», — сказал министр здравоохранения штата Минас-Жерайс Фабио Баккеретти, который пояснил, что пациент проходил курс лечения от рака.

По данным Министерства здравоохранения, в Бразилии зарегистрировано около 1000 случаев оспы обезьян, большинство из них в штатах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.